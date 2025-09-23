Vinculan a proceso a adolescente por violación equiparada

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Tras darle seguimiento a un hecho con apariencia de delito cometido en contra de un menor de edad, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente en conflicto con la ley por el delito de violación equiparada.

De acuerdo con la investigación, los hechos se desarrollaron entre los meses de abril y mayo del 2024 en un domicilio ubicado en el municipio de Jesús María, donde el señalado habría violentado sexualmente a la víctima.

Tras la denuncia presentada, la agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, reuniendo datos de prueba suficientes para solicitar la orden de aprehensión en contra del adolescente.

Las pruebas periciales realizadas por el personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales aportaron elementos fundamentales en la investigación.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal dieron cumplimiento al mandato judicial en calles del fraccionamiento Villa de Bonaterra, en la ciudad capital. Posteriormente, el señalado fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente.

Una vez celebrada la continuación de audiencia inicial, el Juez de Control resolvió la vinculación a proceso del adolescente en conflicto con la ley e impuso la medida cautelar de internamiento preventivo en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente.

Finalmente, la autoridad judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, a fin de que las partes aporten los datos de prueba que consideren pertinentes.