 Vinculan a Luis y Fabián acusados de matar un empresario en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Fabián “N” y Luis “N” por su probable responsabilidad en el delito de Homicidio Doloso Calificado con Premeditación y Ventaja.

Los hechos se registraron el pasado 15 de agosto del 2025, cuando los imputados presuntamente planearon privar de la vida a la víctima, a quien habrían vigilado previamente, al conocer que mantenía una rutina diaria de traslado entre el fraccionamiento Los Bosques y su lugar de trabajo ubicado en San Telmo, en la ciudad capital.

De acuerdo con la investigación, la mañana de ese día, la víctima arribó a bordo de una camioneta tipo SUV color negro al exterior de un domicilio en el fraccionamiento Los Bosques. En ese momento, los imputados comenzaron a trotar en la misma dirección y, al descender la víctima de su vehículo, se acercaron y presuntamente dispararon en por lo menos cinco ocasiones en su contra, con armas de fuego que portaba cada uno.

Tras la agresión, la víctima quedó tendida sin vida sobre la banqueta, mientras que los señalados emprendieron la huida del lugar.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de videovigilancia, lo que permitió obtener información clave para esclarecer el crimen.

Horas después, derivado de las diligencias de la Agencia de Investigación Criminal y del análisis de imágenes de videograbación, se logró la detención de varias personas posiblemente relacionadas con el suceso, lo que fortaleció la investigación ministerial.

Posteriormente, con el trabajo coordinado entre peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales y agentes del Ministerio Público especializados, se acreditaron datos de prueba que permitieron establecer la probable responsabilidad de Fabián “N” y Luis “N” en el homicidio.

Fue el pasado 11 de septiembre del 2025 que agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron las órdenes de aprehensión en reclusión giradas en contra de los señalados, asegurando su comparecencia ante la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, la Juez de Control determinó que existían elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso contra los imputados por el delito ya señalado, imponiéndoles como medida cautelar la prisión preventiva.

Finalmente, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará robusteciendo la carpeta con el fin de obtener una sentencia condenatoria.