Vinculan a Ernesto y Ricardo por querer machetear a 2 polis en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Ernesto Alejandro “N” y Ricardo “N”, detenidos luego de que, al verse sorprendidos en portación de armas prohibidas, intentaran utilizarlas para lesionar a los oficiales, además de amenazarlos, hechos registrados en la colonia La Huerta.

Los hechos se suscitaron el pasado 20 de octubre de 2025, cuando oficiales de la Policía Municipal realizaban sus labores de vigilancia por calles de la colonia La Huerta y en determinado momento, al circular por la avenida Ferrocarril, se percataron de la presencia de dos individuos que llevaban machetes en sus manos.

En ese momento, mediante comandos verbales a través del parlante de la radiopatrulla les indicaron que detuvieran su marcha, sin embargo, comenzaron a correr e intentaron darse a la fuga, por lo que inició una persecución pie a tierra, logrando darles alcance en el cruce con la calle Chichimeca.

En ese sitio les pidieron que bajaran los machetes, pero ambos comenzaron a atacar a los oficiales con dichas armas, mientras los amenazaban de muerte, sin embargo, ante la inminente amenaza, utilizando el uso de la fuerza necesaria, lograron desarmar a los dos agresores, tras lo cual fueron detenidos.

Posteriormente, ambos fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público para iniciar las indagatorias correspondientes, durante la audiencia inicial, el Juez de Control declaró legal la detención y resolvió vincular a proceso a los imputados por los delitos de tentativa de amenazas, tentativa de lesiones dolosas y portación de arma prohibida.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Ernesto Alejandro “N” y Ricardo “N” y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.