Vinculado a proceso sujeto acusado de robo con violencia

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del trabajo de su personal operativo, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Alberto Daniel “N”, señalado por su probable participación en hechos constitutivos del delito de robo calificado, en agravio de dos víctimas entre las que se encuentra un menor de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto de 2025, en un establecimiento comercial tipo barbería, ubicado en la calle Misión de San Margarito Flores García, en el fraccionamiento Hacienda San Marcos, en la ciudad capital.

De acuerdo con la denuncia presentada, el imputado, en compañía de otra persona, habría despojado a los ofendidos de dinero en efectivo y una bocina, utilizando para ello violencia.

Tras la presentación de la denuncia, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación correspondiente, recopilando datos de prueba que permitieron esclarecer los hechos y solicitar las diligencias necesarias para la localización del presunto responsable.

Derivado de las acciones de investigación, elementos de la Policía de Investigación Criminal lograron ubicar a Alberto Daniel “N” en el Barrio de La Purísima en la ciudad de Aguascalientes, donde fue detenido y posteriormente trasladado a la Comisaría General de Policía de Investigación Criminal, tras su puesta a disposición, fue llevado al Centro Penitenciario Estatal, en cumplimiento con las disposiciones legales.

En audiencia inicial, la Juez de Control, después de valorar los argumentos y pruebas presentadas por la Fiscalía, resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado, determinando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas y la continuidad del proceso penal.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la agente Ministerio Público continuará robusteciendo la carpeta con más elementos probatorios que fortalezcan la acusación en contra de Alberto Daniel “N”.