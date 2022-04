Vigilará Profeco a comerciantes y proovedores en la Feria de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Procuraduría Federal del Consumidor-Aguascalientes informa que durante la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2022 cumplirá con su objetivo de estar cerca de los consumidores y asistirlos en los casos en que se vulneren sus derechos, por lo que se dará atención a través de vía telefónica y módulos de atención, así como a través de las brigadas itinerantes que operaran en perímetro ferial.

La confianza y participación de los consumidores hará que en esta edición de dicho evento se garantice la protección de sus derechos reportando cualquier situación derivada de relaciones de consumo a los números de teléfono 4499162969 y 4499309351, donde se dará asesoría personalizada y continuidad a las quejas o denuncias que se presenten.

Se detalla que se ha mantenido un diálogo abierto con diversos proveedores, a fin de que conozcan cuáles son sus obligaciones y derechos que se tienen que proteger en favor de los consumidores

El modulo que se instalará en el perímetro ferial estará ubicado en el Pabellón Turístico Artesanal de la Secretaría de Turismo del Estado, el mismo operará como oficina alterna, para llevar acciones de asesoría y vigilancia para tener una mejor movilidad, en caso de ser necesaria una conciliación inmediata entre proveedores y consumidores.

Del mismo modo se estará vigilando el comportamiento comercial a través de las distintas brigadas itinerantes, en el sentido de que los proveedores no condicionen la venta de productos o servicios, se proporcione una correcta información al consumidor y que no se hagan actos de discriminación, además de que no se condicione el pago de la propina a los meseros.

La Oficina de Defensa del Consumidor actualmente se ubica en calle Juan de Montoro 103, Zona Centro, continuara con sus servicios en días hábiles, dando seguimiento a los asuntos y quejas que no estén relacionados con dicho operativo.

