Vigilará Guardia Sanitaria venta de alcohol por fiestas decembrinas

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La Dirección de Regulación Sanitaria vigilará aquellos productos del alcohol, así como mariscos y cárnicos que ingresen al estado ante la época decembrina, temporada donde suele incrementarse la demanda de los mismos, señaló el titular del área, Octavio Jiménez.

“Se nos acerca una temporada de alto consumo de bebidas alcohólicas y productos cárnicos que es en diciembre y estamos haciendo todo lo necesario para establecer el cercano sanitario y pues que no tengamos ningún problema”, comentó en entrevista.

Señaló que prácticamente todas las presentaciones de bebidas alcohólicas, así como otros tipos de carnes y mariscos serán analizados por medio de muestras para detectar posibles irregularidades en su producción.

“Estamos intensificando la operación de las tomas de muestras y de la vigilancia en los establecimientos para obviamente garantizar que todo lo que se ingrese al estado pues no represente un riesgo”.

Mencionó que aunque en los últimos años no han detectado la presencia de metanol en las bebidas embriagantes, no será motivo para que se deje de vigilar la venta de alcohol en los diferentes puntos de la ciudad.

Agregó que hasta la fecha, sólo se ha detectado que algunas botellas de alcohol presentan irregularidades en su etiquetado, pero no han identificado sustancias que perjudiquen la elaboración del mismo ni que dañen aún más la salud de los consumidores.