Vigilará CTM que empresarios en la FNSM no se les vayan sin pagar a trabajadores 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder de Confederación de Trabajadores de México (CTM) Alfredo González González, advirtió que serán vigilantes de que empresarios, principalmente foráneos establecidos en la Feroa Nacional de San Marcos, no se les vaya sin pagar a los trabajadores.

En entrevista colectiva en el Jardín de San Marcos, el cetemista indicó que se tiene como plazo el último minuto de este viernes para liquidar con los adeudos que se tengan.

Refirió de medidas precautorias que están tomando en el sindicato, como el hecho de que, si no se les paga en el tiempo establecido, se apersonaran a los establecimientos para exigir el pago del recurso.

“Estarmos pendientes y si no cumplen no nos vamos a mover de los lugares hasta que no se realice el pago, evitando con ello que saquen los bienes de los establecimientos”.

Si bien al momento no se ha tenido problemas de pago, en el pasado han tenido malas experiencias que se quieren evitar.