Vigilancia diaria en SSPM para que elementos no estén involucrados en narcotráfico o drogas

Fonseca

Aguascalientes, Ags.- En lo que va del 2024 no se han detectado elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes involucrados en tema de narcotráfico o drogas, como recientemente sucedió en la Policía Ministerial, tema en que la vigilancia es diaria.

Así lo aseguró el titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, quien interrogado sobre el caso de los elementos de la Ministerial y con respecto a si había un hecho de este tipo en la corporación a su cargo respondió ‘al menos denuncia directa, yo no he tenido, he tenido intervenciones de otro tipo, donde la gente ha sido asegurada’.‘

De nosotros por alguna mala intervención y por consecuencia, yo lo dí a conocer, un elemento que se excedió en el uso de la fuerza se desincorporó de la corporación y ya no está trabajando’, recordó, tras lo cual abundó ‘pero en este momento no he tenido alguna situación directa o que alguna otra autoridad haya hecho la aseguramiento de un elemento de la Secretaría y que haya sido presentado, al menos en lo que va de este año’.

Posterior a ello el comisario indicó, ‘no lo hemos tenido y si se diera estaré al igual que los demás titulares de las otras corporaciones, de manera tajante, elemento que esté actuando mal será desincorporado y presentado ante la autoridad que pueda corresponder para que se inicie con los procedimientos correspondientes’.

En cuanto a si lo recientemente descubierto en la Policía Ministerial propiciaría una revisión en la corporación municipal dijo ‘a diario lo hacemos nosotros, y precisamente los mandos son los que a diario tienen el acercamiento con el personal en sus pases de lista, en las recomendaciones de trabajo, conductas que se detectan y qué manera inmediata lo trabajamos, entonces si es algo que todos nosotros trabajamos todos los días para que no se presten este tipo de situaciones’.