Vienen más autos eléctricos… con motor de gasolina

Redacción

Ciudad de México.- La adopción masiva de autos 100% eléctricos en México se ve frenada por la escasa infraestructura de recarga y la preocupación por la autonomía de las baterías. Por ello, una tecnología que ofrece la experiencia de un coche eléctrico sin sus mayores ansiedades está ganando terreno: el eléctrico de rango extendido.

Esta solución consiste en un vehículo impulsado exclusivamente por un motor eléctrico, pero que cuenta con un pequeño motor a gasolina que funciona únicamente como generador para recargar la batería y evitar que el conductor se quede varado.

De acuerdo a motorpasión.com, algunas marcas como Nissan (con su tecnología e-Power en Kicks y X-Trail) han revivido el concepto introducido años atrás por modelos como el BMW i3 o el Chevrolet Volt. Recientemente, fabricantes asiáticos como Changan han sumado nuevos modelos de rango extendido, como los Deepal S05, Deepal G318 y Changan Hunter E.

Esta tecnología se convierte en una solución práctica tanto para clientes que buscan los beneficios de la conducción eléctrica en ciudad, como para fabricantes que priorizan la eficiencia y la reducción drástica del consumo de gasolina.

Dicha tendencia es particularmente fuerte en China, que busca consolidar su liderazgo en movilidad eléctrica. El gobierno chino lanzó un plan para impulsar las ventas de Vehículos de Nueva Energía que incluyen los eléctricos de rango extendido.

Fabricantes como Li Auto y Aito, y la inminente inclusión de esta tecnología en modelos del Grupo Volkswagen, demuestran el interés global por este sistema. Martin Sander de Volkswagen, incluso declaró que el motor de combustión en este rol de generador “sobrevivirá más allá de 2030” en los vehículos eléctricos de autonomía extendida de la compañía en China.

Con información y foto de motorpasion.com.mx