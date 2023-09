(Video)Yahritza y su Esencia abandonaron el escenario tras abucheo masivo en el Zócalo

Redacción

Ciudad de México.-Yahritza y su Esencia, el grupo de jóvenes músicos que recientemente ha estado en el centro de la atención mediática debido a sus comentarios controvertidos sobre su experiencia en México, se presentaron en el Zócalo capitalino para interpretar su canción más conocida, “Frágil”. Sin embargo, su actuación fue recibida con una respuesta mixta por parte de la audiencia.

En un momento sorpresa, mientras la lluvia comenzaba a caer nuevamente sobre el Zócalo, Yahritza y su Esencia aparecieron en el escenario secundario. La multitud, compuesta en su mayoría por personas que no estaban familiarizadas con la agrupación, reaccionó con una serie de abucheos y gritos de “¡Fuera, Fuera!”.

La presentación de Yahritza y su Esencia fue interrumpida por la lluvia y la aparente insatisfacción del público. Agradecieron al presidente AMLO por permitirles estar en el escenario, pero su actuación se limitó a una sola canción antes de que cedieran el escenario nuevamente a los semilleros juveniles que continuaron ofreciendo un repaso cultural de diversos estados de la República.

No está claro si la breve duración de su actuación se debió a la respuesta negativa de la audiencia o si estaba planificada desde el principio. La lluvia también podría haber sido un factor que influyó en esta decisión abrupta.

Originarios de Michoacán, México, los hermanos Martínez, Yahritza (16 años), Jairo (18) y Armando (25), nacieron en Estados Unidos después de que sus padres emigraran cuando Armando tenía 3 años.

La notoriedad les llegó al compartir un cover de “Está dañada” de Iván Cornejo, volviéndose virales. Ramón Ruiz, director general de Lumbre Music, los contactó y les ofreció un contrato discográfico. A partir de entonces, han realizado colaboraciones de renombre con grupos como Banda MS y Grupo Frontera.

Yahritza y su Esencia, cuyo estilo musical refleja su identidad mexicana-estadounidense, han logrado consolidarse en la industria musical como una prometedora y talentosa agrupación juvenil.

La agrupación musical Yahritza y Su Esencia generó una controversia significativa en las redes sociales durante su visita a la Ciudad de México, donde realizaron una conferencia de prensa y emitieron comentarios críticos que han desencadenado reacciones variadas.

Durante la conferencia, los tres hermanos, de ascendencia mexicana pero nacidos en Estados Unidos, expresaron su preferencia por la comida estadounidense y sus opiniones sobre la comida mexicana. Armando, el hermano mayor, mencionó que “no le gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”.

Jairo, otro de los hermanos, respaldó esa opinión:

“Para mí también es la comida porque yo soy delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso. También la soda aquí está como, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá, porque allá tiene mucho gas, te quema la garganta más”.