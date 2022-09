(Video)Voraz incendio en vivienda del fraccionamiento Fuentes de la Asunción

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Bomberos, Protección Civil, paramédicos y policías del municipio de Aguascalientes atienden el reporte de un incendio dentro de una vivienda sin registrarse lesionados y donde las pérdidas materiales fueron de consideración.

Fue a las 12:35 horas cuando se activaron los números de emergencia donde reportaban que en la calle Fuente de La Luz #102 en el fraccionamiento Fuentes de la Asunción se estaba sucitando un incendio dentro de una vivienda por lo que los cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos.

Al arribar vecinos reportaron que en el interior se encontraba una sexagenaria por lo que los vulcanos ingresaron al domicilio percatándose que la planta baja se encontraba completamente en llamas, comenzando con las maniobras de control y extinción del fuego así mismo de manera inmediata implementaron los protocolos de búsqueda y rescate de posibles víctimas.

Hasta el lugar fue necesario la presencia paramédicos municipales en caso de encontrarse alguna víctima lesionada y para la atención prehospitalaria en caso de que algún vulcano resultará lesionado, las labores de sofocación se complicaron al encontrarse la planta baja comprometida por lo que después de una búsqueda exhaustiva se logró descartar que alguna persona se encontrara en el interior; a pesar de los esfuerzos de los vulcanos por sofocar las llamas estas se extendieron hasta una de las habitaciones de la planta alta, por lo que después de varios minutos se logró sofocar el incendio en su totalidad.

Las perdidas materiales fueron de consideración resultando perdida total la planta baja, una habitación de la planta alta y en general las otras habitaciones del domicilio con daños en paredes y techo producto de la radiación.

Al lugar arribo José Antonio de 57 años de edad quien se identificó como hijo de la propietaria quien comento que la posible víctima no se encontraba en el domicilio al momento de suceder el siniestro, cabe destacar que se logró el reste de un can el cual no presentaba lesiones aparentes.