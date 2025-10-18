(Video)Tiene 30 años y se hace pasar por una persona de 65 para pedir jubilación

Redacción

España.-Un video que se viralizó en TikTok ha desatado una intensa discusión en redes sociales. En la grabación, un joven español de 30 años asegura identificarse como una persona de 65 años, solicitando que se le concedan los beneficios de jubilación correspondientes a esa edad. El clip fue publicado por la creadora de contenido @carolinacazadora3, quien invita a los participantes a “quejarse de algo públicamente”.

Durante la dinámica, el hombre sorprendió al declarar: “No me quieren dar los papeles de la jubilación para jubilarme”. Ante la reacción de sorpresa de la tiktoker, él explicó:

“Mi edad biológica son 30 años, pero me identifico con 65. Creo que no debería importarnos tanto la edad biológica, sino cómo se siente realmente una persona”.

Sus declaraciones generaron una oleada de comentarios, desde la burla hasta el apoyo. Algunos usuarios ironizaron con frases como “si logran jubilarse con pensión, avisen” o “la ley debe aplicar para todos, incluso para quienes se identifican como ancianos”. Otros criticaron duramente la situación, asegurando que se está perdiendo el sentido común.

¿Qué es la transedad?

El término “transedad” hace referencia a personas que sienten una desconexión con su edad cronológica y se identifican con una edad distinta a la de su nacimiento. Aunque es un concepto poco estudiado y altamente polémico, no es la primera vez que aparece en la esfera pública.

Uno de los casos más conocidos es el de Stanley Thornton, un hombre de 44 años en California que se identifica como un bebé. Su estilo de vida incluye dormir en cuna, usar pañales y beber en biberón. Otro ejemplo es el de Jackie, un japonés de 39 años que dice sentirse de 28, argumentando que la edad biológica no define el potencial de una persona.

Aunque todavía no existe un consenso médico o legal sobre la validez de la transedad, la conversación en torno al tema sigue creciendo. Para algunos, representa una nueva forma de identidad; para otros, un absurdo difícil de tomar en serio.

Mientras tanto, el joven español continúa exigiendo que su identidad sea reconocida y que pueda jubilarse como cualquier otra persona de 65 años, generando una pregunta cada vez más frecuente: ¿puede la percepción personal cambiar la realidad legal?