(Video)Taquero zacatecano canta como Pedro Infante

Redacción

Zacatecas.-Un taquero en Zacatecas que canta idéntico a la leyenda mexicana Pedro Infante se hizo viral en la popular red social TikTok. El señor Chava tiene un puesto de birria en Calera. El responsable de haberlo filmado asegura que se trata de los mejores taquitos de birria de toda la zona.

En el video podemos ver al taquero, un hombre mayor, vistiendo un mandil de color rojo, un sombrero y una camisa negra. Quien lo grabó, la cuenta de Rubén Menchaca Mares, captó el momento en que el hombre comienza a cantar una canción con una espectacular voz muy parecida a la de Pedro Infante.

El video de TikTok dice al principio “no sé si comer o beber”, dando a entender que la melodiosa voz del taquero invita a echarse unos tragos. Deja que salga la luna es la canción que canta el talentoso hombre, un tema interpretado por Pedro Infante pero compuesto por el cantautorJosé Alfredo Jiménez.

Un segundo video también se popularizó, en él, don Chava interpreta su versión de Esta noche, un tema que dice “Esta noche me voy de parranda, para ver si me puedo quitar una pena que traigo en el alma, que me agobia y que me hace llorar”. Según el taquero, es una canción que “le llegaba al alma”.

El video de TikTok dice al principio “no sé si comer o beber”, dando a entender que la melodiosa voz del taquero invita a echarse unos tragos (captura de pantalla)

En el popular video, don Chava hace gala de su extraordinario talento para imitar la voz de Pedro Infante mientras prepara la birria que vende a sus clientes. El puesto de tacos de birria se encuentra en la Calle Ocampo, en el centro de Calera, Zacatecas, justo en frente del jardín principal.

Te puede interesar:Cuándo se estrena John Wick en México; horarios y postcréditos

Usuarios de TikTok reaccionaron a los videos y expresaron lo mucho que les maravillaba la voz del taquero, asimismo, dejaron clara su admiración por el hombre y hasta quisieron saber más de los productos que vende.

Algunos de los comentarios que se pueden leer dicen: “Una orden de dolor y tristeza, por favor”, “Deme una orden, por favor, pero sin tristeza”, “Una orden de tacos y una botella de tequila, por favor”. También elogiaron su talento para cantar: “Más videos así, qué bien canta el señor, Dios lo bendiga”, “Wow, qué voz” y “Mis respetos para este señor, canta muy bien”.

Los internautas expresaron su emoción ante el talento de Don Chava: cantar igual de bien que Pedro Infante (Foto: INAH)

La red social, demostró ser una estupenda herramienta para viralizarte en internet, le abrió las puertas a un montón de talentos escondidos que comúnmente no trascienden más allá de las calles. Las curiosidades que acontecen en las calles de México encontraron una nueva vía para darse a conocer.

Te puede interesar:Dos productoras se pelean la bioserie de Chabelo

Un caso similar a este ocurrió hace algunos años, cuando un vendedor de empanadas de las playas de Acapulco se volvió sumamente popular gracias a que fue grabada su curiosa manera de vender sus productos a sus clientes. Aquello ocurrió en la red social Facebook; sin embargo, con la llegada de TikTok, está ocurriendo con mucha más frecuencia.

Los temas “Deja que salga la luna” y “Esta noche” son parte del repertorio que Don Chava interpreta para sus clientes (Foto: Twitter/@FilmotecaUNAM)

Los datos revelan que TikTok cuenta con más de 1000 millones de usuarios activos al mes, y se trata de la quinta red social más popular de todo el mundo. Es una plataforma sumamente amigable con los usuarios, popular sobre todo entre los más jóvenes.

Se destaca por sus retos virales, bailes y dinámicas, y por servir como plataforma para que personas como el talentoso don Chava, taquero de Zacatecas que canta igual que Pedro Infante, se de a conocer con otras generaciones.

No es casualidad que una persona como don Chava sea experto en imitar a Pedro Infante, “el rey de las rancheras”, pues se trata de un ícono que las personas no han olvidado, en especial los adultos mayores, quienes recuerdan con cariño la época en la que esos temas eran la banda sonora de su vida.

Con información de Infobae