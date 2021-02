(Videos)Se registra Balacera en zona de restaurantes de Zapopan

Redacción

Jalisco.-El terror volvió a las calles de Zapopan, Jalisco.

Minutos de terror se vivieron esta tarde en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, cuando se registró una balacera en un restaurante llamado Los Otates.

Ráfagas de distintos calibres y la narración de asombro de un testigo lejano de la escena quedaron captados en un video que ha circulado ampliamente en redes sociales, luego del incidente de este mediodía.

“Lo van a levantar, güey, lo van a levantar. Ching* tu madre. Ya lo mataron güey”, decía la voz de un hombre mientras la imagen mostraba a lo lejos a algunas personas.PUBLICIDAD

Al parecer, tanto el narrador como quien captó las escenas se encontraban ocultos en un comercio cercano al restaurante.PlayOtras imágenes de la balacera

“Ahí lo traen, ya lo traen, ya lo traen. ¡Ya lo mataron, ya lo mataron!”, añadió en su angustiante narración, en donde resultó impresionante el sonido de las descargas de armas de fuego.

“Se lo están quebrando bien duro, ya lo secuestraron güey. No mam*s, mira”, continuó el narrador, quien advirtió a la persona que grababa: “que no te vea güey, si no ahorita van a venir por nosotros. A la v*rga, se los llevó la verg*. No mam*s andan bien pasados de verg* güey”.

Según esa persona, los involucrados en la agresión estarían involucrados al crimen organizado en México.

“Sí, esos vatos son del cártel, andan bien maniacos”. Balacera en Zapopan, Jalisco (Foto: Captura de pantalla)

Hasta ahora ha trascendido que la agresión habría sido ocasionada por un intento de secuestro.

Varios hombres fuertemente armados ingresaron cerca del mediodía al restaurante Los Otates de la zona comercial ubicado en la zona comercial Andares, en la colonia Puerta de Hierro – avenida Acueducto y su cruce con Real Acueducto.

Su objetivo habría sido llevarse a uno de los comensales, quien también estaba acompañado por sujetos armados.

En la balacera se sumó un jefe de escoltas de la policía de Zapopan. En los videos llamó la atención el sonido de las descargas (Foto: Captura de pantalla)

La agresión dejó dos meseros lesionados en la zona del glúteo y un policía herido en el abdomen. De acuerdo con la información que ha trascendido, dos de los agresores habría resultado fuertemente lesionados y fueron retirados del lugar por sus compañeros, en los vehículos en que arribaron.

Por ahora la avenida permanece acordonada y no hay información respecto del grupo delictivo que podría estar involucrado, aunque se sabe que la zona es dominada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal comandada por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Versiones no confirmadas indicaron que en el sitio se encontraba Juan José Frangie, aspirante a la alcaldía de Zapopan por Movimiento Ciudadano. Los escoltas del político habrían repelido las agresiones.

Sin embargo, minutos después, y para evitar cualquier especulación, Frangie compartió un mensaje en su cuenta de Twitter y una fotografía en la que posó sonriente: “Aquí andamos, trabajando como siempre. No hagan caso de Fake News” El mensaje del político

No está claro si el plagio se consumó, pues algunas versiones indican que una persona fue privada de su libertad en medio del ataque, pero otras apuntan a que no habría podido realizarse el secuestro. Balacera en Zapopan, Jalisco (Foto: Captura de pantalla)

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aún no ofrece alguna declaración sobre el violento incidente de esta tarde: tampoco lo ha hecho Jesús Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan.

Así se vivió y se vio por tierra, el enfrentamiento entre sicarios y escoltas de un hombre, a quien intentaron "levantar"; hay dos civiles y un policía de @PoliciaZapopan herido @MilenioJalisco @TelediarioGDL @FiscaliaJal @Policia_AMG @RicardoSBeruben @SSeguridadJal pic.twitter.com/JyKi811kGS — J.MartínPatiñoSegura (@martinciop27) February 8, 2021

Con información de Infobae