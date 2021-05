(Videos)“El Mencho” reparte regalos por el Día de la Madre

Redacción

Jalisco.-Poderoso narco desafía a la autoridad y entrega apoyos en las narices de la autoridad.

Supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartieron licuadoras, hornos y otra variedad de electrodomésticos a madres de Jalisco. Los regalaron fueron hechos a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La repartición de los regalos con motivo del 10 de Mayo fue captado en varios videos disponibles en las redes sociales.

En ls imágenes se ve a sujetos uniformados con ropa militar y un chaleco con la siglas del CJNG, así como a camionetas cargadas de diversos productos.

En otra grabación disponible se aprecia a al menos cuatro camionetas de lujo desfilar por calles de Jalisco. Posteriormente aparecen unos sujetos armados, mientras la cámara enfoca televisiones de 312 pulgadas, planchas, licuadoras, extractores de jugo, hornos de microondas, entre otros electrodomésticos.

Los sujetos reparten los obsequios y se toman fotos junto con las personas que recibieron los productos. Todos posan a un lado de la manta.

El reparto de reglaos también fue captado en Michoacán.

El CJNG se ha mantenido en los titulares de las noticias por su desplazamiento, atentados contra funcionarios, por pasearse por las calles en caravanas mostrando su poder bélico y actos violentos; pero también porque es el grupo delictivo que está en la mira de las autoridades internacionales.

Un informe de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) revela que este Cártel es la organización de mayor crecimiento en Estados Unidos durante el año anterior. El estudio “Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020” expone que además de México, el cártel está en 26 de las ciudades más importantes de EU. Por ello, la Agencia Antinarcóticos califica al CJNG como uno de los grupos delictivos “de más rápido crecimiento” y uno de los más dominantes en México, junto con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades federales, en al menos 11 entidades federativas se ha detectado que las organizaciones del crimen organizado reparten despensas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana (SSPC) –dependencia a cargo de la Guardia Nacional– confirmó a SinEmbargo la presencia de este fenómeno en los estados de Colima, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

El reparto de despensas está dominado por seis diferentes cárteles de la droga: Cártel Jalisco Nueva Generación, Gente Nueva de Parral (ligados al de Sinaloa), Cártel del Golfo, Los Zetas, Los Viagras y La Familia Michoacana.

Este fenómeno repuntó con el arribo de la COVID-19 a México y el aumento de las restricciones de movilidad para contener el avance en los casos. De acuerdo con la doctora Sandra Ley, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), este fenómeno es incluido dentro de las actividades del crimen organizado en una diversificación obligada frente a la pandemia, y forman parte del fenómeno llamado Gobernanza Criminal.

Esta situación, agregó, hace evidente la realidad donde la delincuencia tiene a su alcance herramientas “no violentas” para afianzar y para generar lealtad y disciplina en lo local.

“No se trata sólo de la dimensión de la violencia del crimen organizado; la delincuencia no sólo utiliza las vías violentas para controlar a poblaciones, también puede usar las vías no violentas para tener información más fina a nivel local porque la posibilidad de tener control sobre las comunidades está en función de los mismos habitantes, quienes van a tener información más fina de su comunidad y en ese sentido, se vuelve relevante poder controlar esta población”, detalló.

Para el periodista y escritor italiano Roberto Saviano, las mafias en México y el mundo están en campaña y cuando termine la emergencia y todo vuelva a la normalidad, encontrarán mucho apoyo entre las familias que están ayudando. “Una boca alimentada hoy es una boca que permanecerá en silencio mañana o una mano que los ayudará en sus intercambios”, dice.

“Las mafias, no solo italianas, sino también mexicanas, actualmente están invirtiendo en consenso, es como si estuvieran en una campaña electoral para el futuro: cuando termine la emergencia y todo vuelva a comenzar, incluidos todos sus negocios ilícitos que tal vez ahora están sufriendo, los cárteles encontrarán mucho apoyo entre estas familias que están atravesando dificultades”, asegura el autor de novelas como Zero, Zero, Zero [un análisis del negocio de la cocaína a nivel mundial y el rol que la droga juega en las finanzas internacionales] y Gomorra [que narra la violencia en una zona de Italia derivada del dominio de la organización criminal mafiosa Camorra].