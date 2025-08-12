16 C
Aguascalientes
13 agosto, 2025
Tendencias

Atacan a balazos a hombre en El Llano

Corren a conductor de televisora pública por violencia digital 

Alcanza Aguascalientes el 3er lugar nacional en crecimiento económico

Jura Garza que Compas no cierra, pero se agota el…

Reprueban declaraciones del alcalde de Rincón de Romos por decir…

(Video)Destaca joven aficionada de Necaxa en medio de la lluvia…

Juran desde el gobierno federal que buscan carreteras sin baches…

Donnarumma acusa a Luis Enrique de su salida del PSG

Plantas de Nissan Aguascalientes son insuficientes para recibir infraestructura de…

Invita a los 17 conciertos de Polifonía Universitaria

(Video)Se registra incendio de un vehículo en el Rodolfo Landeros

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Siendo las 04:24 horas se activaron los números de emergencia donde reportaban que en la calle Reinas de la Feria en el fraccionamiento Rodolfo Landeros se estaba suscitando un incendio de vehículo, por lo que los elementos de bomberos se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar observaron que en un lote baldío una camioneta Mazda en color azul, con placas de circulación AB-5713-B del Estado de Aguascalientes que estaba completamente en llamas, por lo que los vulcanos comenzaron con las maniobras de control y extinción del fuego.

Minutos más tarde el incendio fue sofocado resultando la unidad con perdida total.

Hasta el momento se desconoce el nombre del propietario, así como las probables causas que provocaron el siniestro.