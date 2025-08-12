(Video)Se registra incendio de un vehículo en el Rodolfo Landeros

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Siendo las 04:24 horas se activaron los números de emergencia donde reportaban que en la calle Reinas de la Feria en el fraccionamiento Rodolfo Landeros se estaba suscitando un incendio de vehículo, por lo que los elementos de bomberos se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar observaron que en un lote baldío una camioneta Mazda en color azul, con placas de circulación AB-5713-B del Estado de Aguascalientes que estaba completamente en llamas, por lo que los vulcanos comenzaron con las maniobras de control y extinción del fuego.

Minutos más tarde el incendio fue sofocado resultando la unidad con perdida total.

Hasta el momento se desconoce el nombre del propietario, así como las probables causas que provocaron el siniestro.