(Videos)Crece inconformidad entre maestros y alumnos de la UBBJ

Comunicado

Texto íntegro

Calvillo, Ags.-Este lunes 20 de septiembre de 2021 y conforme a lo que se tuvo conocimiento previo, tuvo lugar

la visita de la DRA RAQUEL DE LA LUZ SOSA ELIZAGA, DIRECTORA GENERAL DE LAS UNIVERSIDADES

PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA.

El personal docente y estudiantes, estaban en clase desde las 9:00 am, saliendo al receso para el almuerzo a las 10:15 am. Aún cuando ya se le esperaba, la llegada de la Dra. Sosa fue de improviso, siendo un pequeño grupo de estudiantes quienes dieron aviso de su arribo.

Una de las estudiantes, dijo a sus profesores que, en un tono muy seco y autoritario, le dijo que “SOLO QUERÍA HABLAR CON LOS ESTUDIANTES, NO CON LOS PROFESORES”, dejando en claro que “NO VENIA CON

DISPOSICIÓN A DIALOGAR CON EL PERSONAL DOCENTE”.

No obstante, en dicha reunión, estuvieron presentes los únicos cuatro profesores que, desde 2019, han venido atendiendo a una población estudiantil que, a la fecha, cuenta ya con cinco generaciones, y un padrón de 106 estudiantes. También se contó con la participación de un padre de familia, que de forma voluntaria fungió como moderador.

El Coordinador Académico, Dr. Salvador Martín Medina Torres, siguiendo el protocolo y la etiqueta que es debida a tan altas autoridades, hizo las presentaciones formales ante la comunidad Universitaria de la Sede educativa

calvillo.

La Dra. Sosa comenzó, en una voz modulada y suave, y durante 40 minutos aproximadamente, dando una explicación de lo que es el programa de las UBBJ, haciendo énfasis hacia el plan de estudios de la carrera de ingeniería ambiental, y la explicación del modelo KALEIDOSCOPIO, que consiste en una división del tiempo de clase en tres espacios: AULA, PUNTO DE ENCUENTRO VIRTUAL, Y CAMPO; y que su ejecución justifica el que cada sede educativa, DEBE CONSIDERAR UN DOCENTE POR CADA 32 ESTUDIANTES, sin importar el número de grupos que los docentes puedan

atender en realidad.

En el caso de la sede Calvillo, se tienen 106 estudiantes registrados, y le corresponderían 3.3 docentes; es decir, los únicos cuatro que tiene actualmente. Sin embargo, cuatro docentes para atender cinco grupos, es académicamente insuficiente. Cada docente tiene una carga académica promedio de 39.5 horas semanales, y desde el 2 de septiembre, ya van dos quincenas que arbitrariamente les están pagando el equivalente de 32 horas semanales, situación

que precipitó a esta sede a TRABAJAR BAJO PROTESTA, sin que a la fecha se recibiera una explicación

de esta disminución salarial.

En medio de este evento, aproximadamente a las 11:26 am, el coordinador académico de la sede Dr. Salvador Martín Medina Torres, solicitó el permiso de la Directora General, para retirarse y atender el arribo de un cargamento mobiliario para la sede, a lo cual fue objeto de un trato despectivo, diciendo ella delante de toda la comunidad estudiantil y académica presente: “USTED PUEDE IR A DONDE QUIERA”, en un tono altanero y grosero, dando la espalda al coordinador académico.

Casi al medio día, y cuando finalmente concede el uso de la voz UNICAMENTE A ESTUDIANTES, una de ellas le cuestionó la razón de su trato tan despectivo hacia el coordinador académico de la sede sin obtener respuesta. Después, aproximadamente 10 estudiantes más, le cuestionaron sobre el problema de la falta de docentes en esta sede (a lo cual no hubo respuesta, salvo que los docentes que hay son “MAS QUE SUFICIENTES”); así como el MODELO KALEIDOSCOPIO, en donde destacaron la inoperabilidad del modelo, al tener muy pocos estudiantes con computadora, internet o ambos.

También le hicieron ver, que el tiempo para las prácticas de campo que solo reconoce dos horas diarias, no es suficiente para la realización de las practicas que regularmente se han venido realizando en la carrera de INGENIERÍA AMBIENTAL.

Otro argumento que fue rebatido por los estudiantes a la Dra. Sosa, es la pretensión de que las CLASES SEAN GRABADAS, para que puedan ser retransmitidas en PUNTO DE ENCUENTRO VIRTUAL, después a las y los estudiantes que no puedan asistir. En este caso, el estudiantado argumentó y

cuestionó, que siendo pocos los docentes y saturados en sus tiempos, ¿Quién se haría cargo de

grabar dichas clases, y con que equipamiento?

Otro argumento de las y los estudiantes, es que deben de adaptarse al transporte público

disponible, lo que les limita seriamente el ir y venir varias veces al día, lo que agrava el que se trabaje

bajo el rígido modelo KALEIDOSCOPIO que la Dra. Sosa quiere imponer. Se expuso el caso de una

estudiante de cuarto ciclo, madre de tres hijos en edad escolar, que debe compartir su único celular

y datos, para que ella misma y sus hijos tengan acceso a clases a distancia, realidad que demuestra

la inoperancia del rígido sistema que la Dra. Sosa pretende imponer.

La Dra. Sosa, volvió a tomar la palabra para dar respuesta a los planteamientos de las y los

estudiantes, pero se limitó a responder de manera general, sin dar respuestas puntuales, dejando

al estudiantado con las mismas dudas, en una retórica ya muy conocida que la Dra. Sosa emplea en

estos casos. Insinuó que los docentes han “EVITADO” el dar clases presenciales, cuando las y los

estudiantes SABEN Y RECONOCEN EL ESFUERZO QUE SUS PROFESORES HAN VENIDO REALIZANDO,

PARA DAR SUS CLASES, AUN SOBRECARGADOS.

La Dra. Dijo que “estas cosas que están sucediendo”, son impulsadas por “ciertos grupos que están

interesados en desestabilizar el programa”; que “estas cosas” no se debían ventilar “en la prensa”;

que se debía tener “respeto”… fue cuando las y los estudiantes, indignados, exigieron respeto de la

Directora General hacia sus maestros.

Súbitamente, y pese a que el padre de familia, en su calidad de moderador, solicitó a la Dra. Sosa,

el que concediera, ya fuera en privado, o ante el estudiantado, que dialogara con el personal

docente; la doctora Sosa, con un lacónico “CON ESTO TERMINO Y ME DESPIDO”, de forma

inesperada y súbita, se retira del lugar de forma grosera y prepotente, NO SIN ANTES DECIR

PUBLICAMENTE, que “SE COMPROMETÍA A RENOVAR TODA LA PLANTA DOCENTE DE ESTA SEDE

EDUCATIVA DE CALVILLO”, dando a entender, sin lugar a dudas, que se dispone a despedir al equipo

docente fundador de esta sede, echando por tierra todo su trabajo, e ignorando las protestas y

suplicas de las y los estudiantes, quienes reiteradamente le pidieron que no despidiera a sus

maestros. Remató su amenaza antes de partir diciendo: “YA SABRAN DE NOSOTROS”

En resumen, sin haber una real intención de conciliación y resolución de este conflicto que ya

trasciende la realidad local y pervive en todo el país; la Dra. Sosa se retiró a la 1:10 pm, sin escuchar

los justos reclamos del personal docente, POR ELLA ENGAÑADOS Y AGRAVIADOS; ENGAÑADOS

porque desde su aceptación en febrero de 2019, se les habían prometido condiciones laborales muy

diferentes, con plaza docente, prestaciones de Ley y seguridad social; y AGRAVIADOS, por la

reducción salarial injustificada bajo duras condiciones de saturación de clases, y ahora, por la

AMENAZA VELADA DE SU INMINENTE DESPIDO, AL PRETENDER UNA “RENOVACION” DEL PERSONAL

DOCENTE de esta sede Calvillo.

Frente a esta situación, y no existiendo ya una voluntad ni compromiso por parte de la Dra. Raquel

Sosa, solo queda el recurso de apelar al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés

Manuel López Obrador.

Ante su última frase (YA SABRAN DE NOSOTROS), el justificado temor de lo que la Dra. Raquel Sosa,

pueda hacer o mandar hacer a los docentes de tiempo completo de la sede educativa de Calvillo,

éstos hacen pública denuncia de responsabilizarla, de cualquier daño que a sus personas o familias

pudiera ocurrirles, así como también de cualquier daño económico o laboral que se les cauce.

Dado que aún se está recabando información de diversos celulares, se comparte adjunto al

presente, el limitado material que se pudo recibir.