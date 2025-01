(Video)Presidente de Colombia dedica canción de los Tigres del Norte a Donald Trump

Redacción

Colombia.-Desde su retorno al poder, Donald Trump ha vuelto a implementar una postura rigurosa respecto a la migración ilegal. Entre sus primeras medidas, ha intensificado las redadas y deportaciones, bajo la dirección del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Sin embargo, la forma en que se han llevado a cabo estas deportaciones ha generado un fuerte rechazo, especialmente tras el caso en el que Gustavo Petro, presidente de Colombia, se negó a recibir a un avión cargado de migrantes colombianos debido a las condiciones inhumanas que estos habían sufrido.

La respuesta de Trump no tardó en llegar, anunciando la imposición de aranceles del 25% a los productos colombianos y amenazando con aumentar las tarifas, además de revocar las visas de los miembros del gabinete de Petro.

No obstante, el presidente colombiano, en lugar de ceder, tomó medidas recíprocas, incluyendo aranceles a productos estadounidenses y el inicio de un proceso de regularización para más de 15,000 ciudadanos estadounidenses que residen ilegalmente en Colombia.

En este escenario de tensiones, Petro también hizo uso de la música como forma de resistencia.

Canción dedicada a Donald Trump

El mandatario colombiano dedicó públicamente la canción “Somos más americanos” a Trump, resaltando los poderosos mensajes de esta pieza sobre la migración, la identidad y el sentido de pertenencia. Interpretada por Los Tigres del Norte y Zack de la Rocha, líder de Rage Against the Machine, la canción se ha convertido en un himno contra la discriminación hacia los migrantes, recordando que los territorios del suroeste de Estados Unidos fueron parte de México hasta la guerra de 1846-1848.

¿Qué dice la canción de Los Tigres del Norte?

La canción de Los Tigres del Norte, rescatada en redes sociales, presenta una letra cargada de mensajes poderosos sobre la migración y la historia compartida entre México y Estados Unidos. En uno de sus pasajes más contundentes, se escuchan frases como:

“Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados, ¿quién es aquí el invasor?”

Estas palabras no solo critican la demonización de los migrantes, sino que también hacen referencia a la historia de la guerra entre ambos países, cuando Estados Unidos arrebató territorios que anteriormente formaban parte de México.

La canción se ha convertido en un grito de resistencia, recordando a los migrantes que su lucha tiene raíces profundas y un contexto histórico relevante.

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, expresó Petro en su cuenta de X.

Con información de Excélsior