(Video)Perrito entró a la jaula de unos tigres para jugar con ellos

Redacción

EU.-En redes sociales circula un video que ha conmocionado a internautas por sus imágenes pues ahí se observa que un perrito sin miedo a nada, entra a la jaula de unos enormes tigres y comienza a morderlos, así como lees, ¡a morderlos! El clip causó gran impacto en redes sociales pues inmediatamente se temía por la vida del lomito.

Durante los primeros segundos de la grabación se observa cómo el perrito de color claro se acerca sin dudarlo a uno de los felinos y comienza a morderlo de una de sus orejas pero lo más increíble del hecho fue que el tigre no reaccionó agresivamente, por el contrario también atacó al lomito.

Pero no de la peor forma, esas mordidas eran nada más y nada menos que de jugueteo, pues ambos empiezan a divertirse y se dan diversos jaloneos con sus garras, especialmente los movimientos que hizo el tigre se nota que son cuidadosamente para no lastimar al can, quien se muestra entretenido con su amigo.

Luego parece que terminan con el juego y comienzan a lamerse su hocico, una escena sin duda increíble y hermosa que no es común ver y menos en animales salvajes con animales de compañía.

¿Por qué el tigre no fue agresivo?

La conmovedora historia fue captada en el zoológico y jardín botánico de Longkou, ubicado en la provincia de Shandong en China y de acuerdo con medios locales, el cariño entre ambos animales existe debido a que la perrita de raza labrador adoptó a estos tigres cuando eran apenas unos cachorros después de que fueron rechazados por su mamá.

El personal del zoológico explicó a los medios locales que esta particular historia empezó cuando la madre de los felinos se negó a alimentar a los cachorros, por lo que trabajadores del lugar decidieron acercar a la perrita labradora para ver su comportamiento con ellos, así notaron que los cachorros se adaptaron rápidamente a ella y pudieron ser alimentados.

Actualmente, los tigres conviven ahora con la perrita y la tratan como si fuera su madre.

Con información de El Heraldo