(Video)“Parece ropa interior”; meseras critican nuevo uniforme de Hooters

Redacción

EU.-Empleadas se dicen moletas por su uniforme de trabajo.

Meseras de la cadena de restaurantes estadounidense Hooters criticaron a la empresa por el nuevo uniforme que les proporcionó, pues dicen, “parece ropa interior”.

A través de sus cuentas de TikTok, las mujeres señalaron que el nuevo short es demasiado corto y no les cubre nada del cuerpo, lo que consideran sexista.

En Hooters, que es un bar de corte familiar, las meseras portan uniformes sin mangas y shorts, pero esta vez, dicen, son muy pequeños. Incluso, compararon los nuevos con los anteriores.

Además, las meseras aprovecharon para hablar de las reglas de apariencia en el restaurante, en donde es obligatorio usar maquillaje, sonreír todo el tiempo y portar las zapatillas totalmente blancas.

Kristen Songer, una de las meseras, dijo que los nuevos shorts son demasiado reveladores.@ggnguyen

what’s that supposed to fit?!? ##hooterstiktok ##hooter ##hootersgirl ##StudentSectionSauce♬ KeyKey Palmer – ConTejas@sick.abt.it

love my job but dont love wearing undies to work ☠️ ##hootersgirl @Kirsten 🙂♬ Jenna_Did_it – Chy@gracie.herrick

oop ##fyp ##hooters♬ naughty wackus bonkus – king of bling

La empresa responde

Según la cadena estadounidense NBC, el cambio de uniforme se dio solo en algunos restaurantes de Texas, en los cuales, de acuerdo con la empresa, se obtuvieron respuestas positivas tanto de las meseras como de los clientes.

En un comunicado, la firma explicó que su grupo se divide en dos marcas: The Original Hooters Group —con 25 locaciones en distintos puntos de EE.UU. y el mundo — y Hooters of America.

Hooters of America es la marca encargada de manejar los restaurantes de Texas que comenzaron a usar este nuevo uniforme antes de llevar la modificación a otros estados donde tienen sucursales.

La empresa explicó que los restaurantes de The Original Hooters no tienen pensado cambiar sus icónicos uniformes, mientras que Hooters of America decidió aprobar el cambio como parte de una colaboración con Hooters Girls.

“Estos uniformes se han usado por meses en diferentes mercados de Texas y han recibido reseñas abrumadoramente favorables tanto de las chicas Hooters como de los clientes“, dice la empresa.

Sin embargo, tras el aumento de las críticas, Hooters of America aclaró que las meseras tendrán la opción de determinar qué tipo de shorts usar, acorde a su estilo de cuerpo e imagen personal.

“Nos emociona ver una tendencia nacional en favor de la autoexpresión y la inclusividad que es un buen augurio para nuestro mercado. Trabajamos continuamente con las chicas de Hooters para renovar y actualizar la imagen de nuestras embajadoras de marca y para empoderarlas para que se sientan lo mejor posible en su trabajo”, sostiene la empresa.

La historia de Hooters y sus “chicas”

El famoso restaurante Hooters abrió sus puestas en 1983 en Clearwater, Florida, y ahora tiene presencia en más de 30 países.

En México, Hooters llegó en 1997 con la sucursal de San Ángel.

La principal “atracción” del restaurante son las “chicas Hooters”, a quienes la empresa asegura que trata de impulsarlas en sus labores académicas, pues el 70% de ellas son estudiantes

Con información de El Comercio