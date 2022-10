(Video)Mexicano armó la carnita asada en Canadá y llegaron los bomberos

Redacción

Canadá.-Los mexicanos tenemos costumbres que llevamos a donde quiera que nos encontremos y es claro que cuando estamos fuera del país extrañamos nuestra gastronomía como los tacos, pero algo que caracteriza a los norteños son las carnes asadas que realizan en ocasiones especiales o los domingos en compañía de la familia.

Y aunque los norteños no estén en México eso no es impedimento para no organizar una carnita asada incluso en Canadá, pero lo que no contaban es que los vecinos llamaran a los bomberos al pensar que algo se incendiaba.

En TikTok circula un video en el que por medio de varias fotos se observa la carne en el asador, así como jitomates, chiles, papas y hasta las tortillas listas para hacer unos ricos tacos. Todo pintaba para ser una buena tarde para disfrutar de una carnita asada, pero los vecinos de un mexicano que está en Canadá le arruinaron por un instante este momento.

“Cuando un sonorense quiere hacer una carne asada en Canadá”, se lee en el texto que acompaña el video. En el clip, en una de las imágenes se ve a un grupo de bomberos afuera de la casa de la persona que está preparando la carne asada y en otra de las fotos al camión de bomberos y a más hombres que realizan esta labor.

Aunque no se dieron más detalles, lo más probable es que los vecinos al ver que salía humo del lugar en donde se estaba preparando la carne asada pensaron que algo se incendiaba y prefirieron alertar a los bomberos. Hasta el momento el video ya cuenta con 300 visualizaciones y 31 me gusta de usuarios de TikTok que seguramente se rieron un poco con este clip.