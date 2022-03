(Video)Maribel Guardia aparece rapada

Redacción

Ciudad de México.-Vaya susto que dio este fin semana a sus fans Maribel Guardia, quien se dejó ver en una breve grabación sin su característica cabellera larga y completamente rapada.

El radical cambio de look alarmó a sus seguidores, quienes en cuanto vieron las imágenes la llenaron de preguntas sobre la razón de esta drástica transformación.

Sin embargo, la actriz no tardó en explicar a través de un video compartiendo en su cuenta de Instagram qué hay detrás de la decisión de cortarse su enorme cabellera. La actriz sorprendió a todos



“Bueno, tenía que presentarles este cambio de look. Me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión, era un reto muy importante y quise dar el paso”, se escucha decir a Maribel.

“Ya estaba harta de mi pelo largo y sobre todo de mi fleco”, dice en la publicación junto a la que se limitó a escribir en la zona de descripción: “Les quería presumir mi cambio de look”.

Hasta el momento la también conductora ha dejado a sus más de 7.4 millones de seguidores con la intriga sobre la veracidad de su cambio, algunos detalles del video indican que se trata de una broma y el cambio lo logró gracias a la ayuda de los populares filtros de redes sociales.