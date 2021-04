(Video)Maestra en Nuevo León acusa de recibir vacuna de “aire”

Redacción

Nuevo León.-La vuelven a hacer inyectando solo aire.

Una maestra de la guardería #3 del IMSS de Monterrey, Nuevo León denunció que no le aplicaron la vacuna contra el Covid-19.

En el arranque de la jornada de vacunación para el personal educativo en Nuevo León, este martes por la mañana, la maestra —identificada como Ariana Avalos de 30 años— acusó que no le fue aplicada la vacuna contra el Covid-19.

En un video difundido en redes sociales, se aprecia el momento cuando la maestra está a punto de recibir la vacuna; sin embargo, al insertar la aguja en su brazo no se ve que la enfermera inyecte la dosis.

La simulación en la vacunación de la maestra ocurrió en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La maestra de la guardería explicó que tras la supuesta aplicación de la vacuna, pasó al área de observación, donde se percató que no se le aplicó el fármaco.

Tras darse cuenta de la simulación en la aplicación de la vacuna, reclamó al personal de la Secretaría de Salud, quien la señaló de realizar un fotomontaje.

“Una persona habló con el doctor de la O y me lo pasaron ahorita mismo en una llamada a él y me dijo que era un fotomontaje, o sea que era un fotomontaje que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna. ¿Cómo dicen que es un fotomontaje?, lo están viendo ahí (la aplicación) ¿en qué momento me voy a editar un video?”, detalló la maestra de Nuevo León.

La maestra solicitó a las autoridades de salud que le sea aplicada la vacuna, pues ante el regreso a las aulas teme contagiarse de Covid-19.

Un hombre adulto mayor fue vacunado con una jeringa vacía en el centro de vacunación ubicado en la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX, el pasado 3 de abril.

En un video se ve cómo la persona responsable inyecta al adulto mayor pero la jeringa está vacía, es decir, no contiene la dosis contra el Covid-19.

El adulto mayor asume que sí le inyectaron la dosis y la enfermera simula vacunación Covid-19.

Fue la usuaria identificada como Aletopia quien publicó en su cuenta de Twitter el video la mañana del sábado 3 de abril; explicó que el adulto mayor es su familiar.

En la grabación se ve el brazo del hombre, luego la persona le dice que “sentirá un piquetito”, le introduce la jeringa sin ningún líquido y segundos después la saca.

Con información de SDP Noticias