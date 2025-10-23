(Video)Incertidumbre entre trabajadores de COMPAS por su futuro, tras anuncio de cierre de la planta 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una ola de incertidumbre se ha generado entre los trabajadores de COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) ante el anuncio que circuló por parte de la empresa a proveedores en donde se confirma el cierre de la planta en mayo del 2026.

Los trabajadores fueron citados la mañana de este jueves a una “Sesión Informativa” de carácter obligatorio.

Directivos convocaron a todo su personal a esta sesión que comenzó a las 8:00 am, cuya asistencia resultaba ineludible.

Mediante una circular que se hizo llegar a los trabajadores la empresa adviertía que no se podría ingresar al área de trabajo hasta que la sesión terminara”.

Además, se mencionaba de la restricción de acceso para proveedores durante el evento.

Inclusive los transportes para el personal de producción modificaron su horario, pasando hasta 1 hora más tarde de su horario habitual por los trabajadores.

“Como ejemplo, si el camión pasa a las 5:15 am, este día lo hará a las 6:15 am”, El comunicado enfatizaba que el ajuste de entrada se realizaría “de forma masiva” en el sistema por parte de Recursos Humanos.

Además, el personal administrativo fue instruido a utilizar el transporte de personal operativo, sumándose a la logística general y contribuyendo a la sensación de un evento de gran envergadura y potencial impacto en la organización.

Tras la “Sesión Informativa” se generó un clima de especulación entre los colaboradores.

De igual manera, trascendió que se les pidió evitar el uso de celulares.

Trascendió que durante la reunión se les entregó el convenio de separación, así como se informó que algunos colaboradores con 8 años de antigüedad recibirian hasta 300 mil pesos de liquidación.

Los trabajadores evitaron abundan en la información por temor a represalias, aunque se observaron caras largas tras el anuncio del cierre de la planta.