(Video)Descubren finca millonaria de la candidata de Morena al gobierno de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Natzielly Rodríguez Calzada, candidata del partido Fuerza por México denunció ante la Fiscalía Estatal una finca conocida como “La Villa Blanca” propiedad de la familia de Alférez-Ruvalcaba, una casa de campo con alberca valuada en más de 5 millones de pesos.

En entrevista colectiva al salir de la fiscalía, Rodríguez Calzada señaló que esta propiedad no fue señalada en la declaración 3 de 3 de la abanderada de Morena por lo que además de no vivir en la austeridad como pregonan los morenistas, además de que también cuenta con una residencia de más de 10 millones de pesos en el fraccionamiento residencial Jardines de Aguascalientes, estaría evadiendo impuestos toda vez que en el predial, la “Villa Blanca” aparece como un predio rústico y no como una casa de campo con acabados de lujo.

Esta finca presuntamente pertenece a la hija de Nora Ruvalcaba Gámez de nombre Fernanda Alférez quien al parecer no cuenta con los ingresos suficientes como para haber adquirido esa propiedad.

Rodríguez Calzada señaló que la casa “se encuentra en la Tomatina, (comunidad del municipio de Jesús María) algunos de ustedes ya habrán visto algunos videos, en donde existe una pequeña casita con valor comercial de más de 5 millones de pesos. Estamos presentando una copia de la declaración patrimonial de la licenciada Alférez Ruvalcaba, en donde solo declara tener una bocina inteligente y un terreno. Terreno por el cual está pagando su predial, sin embargo nunca ha declarado la construcción de este bien, de esta lujosa residencia”, dijo.

Más adelante la abanderada del partido rosa solicitó a las autoridades se aclare esta anomalía sí es que existe, luego de que la propiedad no aparece como tal, ni el avalúo de la misma.

En este sentido agregó “se está engañando a la autoridad, a la Contraloría, al omitir declarar esta propiedad. Se están debiendo impuestos porque no se está pagando lo correspondiente a la casa-habitación que está fincada en el terreno de ella. Estamos haciendo la denuncia para que se investigue, que no haya impunidad”, exigió.

Posteriormente acotó que su homóloga de Morena no declaró esta finca ya que se señala que el “predio” no la casa” aparece a nombre de su hija que dado su edad tuvo que haber ahorrado un sueldo que no tenía “desde que nació”.

En redes sociales la finca se puede hallar como “Villa Blanca” misma que se anuncia para renta de convivios e incluso la propia aspirante de Morena la publicita.

En la casa de campo se aprecia pisos y acabados de lujo.