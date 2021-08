(Video)Denuncian a hombre que colgó a su perro en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.-Indigna nuevo caso de maltrato animal ahora en contra de un perro pitbull en el Anexo Palomino en la calle 6 número 109.

Texto íntegro de quien denuncia

Cuando miren algún animal en desgracia, no duden en ayudarlo. Ellos nos necesitan y es tan triste que por gente que prefiere evitarse problemas,él haya terminado ahorcado. 😭 Hoy tuvimos la mala fortuna de no llegar a tiempo a rescatar un pitbull, que su dueño colgó el día de ayer. 💔

Siempre me pone muy feliz cuando logro rescatar a uno, pero cuando pasa lo que hoy, me dan ganas de no saber nada más de animales. 😞

#Imagenes fuertes

#Precaución