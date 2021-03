(Video)Deja entrever Blanca Rivera que buscará la gubernatura por el PRI en 2022

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La ahora ex candidata del PRI a la alcaldía capitalina Blanca Rivera Río de Lozano, afirmó que se queda en el partido y va por su rescate.

En una reunión con el equipo que la habría de acompañar en su fallida campaña, la ex primera dama del estado dejó en claro que ni se va del tricolor, y que tampoco se sumará a otras expresiones políticas.

“Lo que si les digo es que no me boy de PRI, me quedo y desde ahorita les digo que vamos a recuperar al partido, lo vamos a hacer”, lanzó.

Rivera Rió añadió que seguirá trabajando por Aguascalientes que es lo que la mueve, más allá de cuestiones políticas.

Apenas el pasado lunes, al esposa del ex gobernador Carlos Lozano acuso al partido de traiciones dónde mencionó que no se bajó de la candidatura, sino al contrario fue desde el Comité Ejecutivo Nacional y Estatal desde donde la bajaron de la contienda basados en traiciones.