(Video)De no llover el ganado se va a acabar en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Advierte el presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes (UGRA) Juan Pablo Franco que, de no llegar las lluvias a Aguascalientes en este ciclo, el ganado se va a acabar.

Las lluvias hasta el momento que se han presentado no han sido suficientes para las necesidades de los ganaderos, lamentó.

“Nosotros ya nos la pasamos volteando al cielo a ver cuándo nos llueve, porque al momento ha caído más tierra que agua”.

Indicó que los hatos ganaderos pueden disminuir hasta en un 20 o 30% de no llover, lo cual sería el acabose del sector.

“Así de claro, para nosotros no hay opciones o llueve o se acaban los animales, porque sin agua no se pueden mantener las vacas”.

En estos momentos las reservas de agua prácticamente se han agotado, transitando por una crisis bastante severa, expresó el empresario ganadero.