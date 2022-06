(Video)Cierre de campaña en Plaza Patria: Pasarela de políticos, aplausos y ayuda divina

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En su cierre de campaña, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Teresa Jiménez Esquivel, apeló a ayuda divina para un eventual triunfo en la elección por la gubernatura.

“Le pido a Dios que me dé más fuerza y sabiduría para gobernar a nuestro estado, como nuestra gente se lo merece “, exclamó sobre un templete, ante una asistencia masiva de simpatizantes que llenaron la plancha del primer cuadro de la ciudad.

Pero además, el cierre de la campaña de Jiménez Esquivel en la Plaza de la Patria también se volvió una pasarela de personajes políticos: activos e inactivos.

Lo mismo se vio a Lorena Martínez, ex candidata del PRI a ese cargo y quien hace seis años impugnó en tribunales la victoria del PAN a la gubernatura. También se vio las cúpulas de los tres partidos de la coalición, así como sus representantes en el Congreso.

Pero también acudió Enrique Rangel, ex diputado del PRI y Vicente Pérez Almanza, ex regidor de Movimiento Ciudadano. Ambos fundaron partidos políticos de corte estatal que perdieron el registro. Al menos, Rangel buscó la foto del recuerdo con la aspirante.

En su discurso, Jiménez reiteró: “no les voy a fallar. Este domingo se escuchará la voz de la gente buena de Aguascalientes. Votemos con alegría “.

Sobre la plancha, se acumularon gritos “¡Tere gobernadora!, !Tere gobernadora!”.

Previo al ocaso de la tarde sobre la plaza, la ex diputada panista sentenció “éste 5 de junio, vota por Aguascalientes”.

A la distancia, por el flanco izquierdo de templete, atestiguó el edificio de Palacio de Gobierno. En espera del cambio de gestión previsto, eso sí, para octubre.