(Video)Canelo y Caleb Plant llegan a los golpes en presentación de su pelea

Saúl “Canelo” Álvarez (56-1-2, 38 KO) y Caleb Plant (21-0, 12 KO) van unificar el peso supermedio el próximo 6 de noviembre. La pelea debía haber sido en septiembre, pero cuando todo estaba cerrado no se entendieron. Se rompieron negociaciones y poco después el propio Álvarez habló con Al Haymon, promotor de Plant, para cerrar el pleito. Todo quedó sellado. La tensión no era demasiado alta, pero el positivo de Óscar Valdez (que no fue sancionado por el WBC) provocó gran controversia. El estadounidense aprovechó la situación para atacar a Canelo y su equipo (Valdez también entrena con Eddy Reynoso). Esa acción caldeó todo.

La tensión era evidente y debía materializarse en rueda de prensa. Se habían filtrado imágenes de ambos púgiles posando para los carteles oficiales y había que esperar. La mecha se encendió, y mucho. Showtime, televisión que emitirá la pelea en Estados Unidos, hizo algo raro. Lo primero fue el cara a cara. Comenzó intenso, Canelo se quitó las gafas y Plant fue achicando espacio. Poco a poco las caras estaban más cerca, momento en el que Plant empezó a hablar y la tensión se desbordó. Al mexicano le incomodó algo que le dijo y empujó a su oponente, éste volvió a hacerse lanzando un golpe y ambos se liaron a puñetazos. La seguridad rápidamente cortó todo, pero a Canelo le dio tiempo a provocar un corte bajo el ojo derecho de Plant.

Solo contra Golovkin (segunda pelea) se había visto a Álvarez tan encendido. Su actitud fue la misma en la conferencia de prensa.

Tras un largo discurso, Plant volvió a mentar a Valdez y el dopaje y eso encendió a “Canelo”, quien habló constantemente en inglés (nunca lo había hecho) y solo emplazaba al monarca IBF al 6 de noviembre. Todo estalló por los aires en el cara a cara.

Al final, Álvarez pidió perdón a la prensa por el incidente y cada uno se fue por su lado. La imagen fue extraña y veremos si trae consecuencias. ¿El corte afectará a Plant en sus entrenamientos? La actitud de uno y otro puso en riesgo la pelea para el 6 de noviembre… aun así, los fans ya cuentan las horas. No es un combate más. Plant quiso que esto fuese personal y Canelo entró al trapo. 46 días para que todo se resuelva en el ring.

