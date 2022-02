(Video)Brozo se lanza en contra de AMLO

Redacción

Ciudad de México.-Este viernes durante su programa en «Latinus«, Brozo, alter ego de Víctor Trujillo, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador con un mensaje contundente que se viralizó.

Haciendo uso de las mismas palabras que el pasado 31 de enero el mandatario eligió para describir al personaje del periodista, reviró el payaso.

«Brozo no era así cuando lo conocí, es una persona preparada, más inteligente que Loret de Mola. Loret de Mola ya lo dije, es un golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios, pero Brozo tenía preparación», afirmó esa vez AMLO.

En contraparte dijo Brozo:

«Andrés era una gente que conocí; inteligente, con sentido del humor, ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el Andrés que no conocía.»

«Porque tú, siempre conociste al Brozo que critica, al Brozo que examina, que revisa, que juzga, al Brozo que satiriza, al Brozo que mienta madres a las autoridades que solo saben servirse a así mismas. Ese es el Brozo que conociste, y es el Brozo que sigo siendo, primo hermano.»

«En cambio yo conocí al Andrés que prometió construir la paz y buscar la hermandad de todos los mexicanos. Al Andrés que aseguró que nadie iba a violar la Constitución. Al Andrés que aseguraba que iba a acabar con la corrupción. Al Andrés que garantizaba que todos los mexicanos tendrían medicamentos y acceso a servicios médicos.»

«Al Andrés que impulsaría las energías limpias. Al Andrés que juraba que habría transparencia, al Andrés que pregonaba que jamás iba a linchar a ningún periodista, al Andrés que ofrecía justicia. Al Andrés que quería transformar a México para bien.»

«Conocí al Andrés, al eterno candidato. Al que no conocía, primo hermano, era al presidente. Cuál de los dos habrá cambiado. El payaso que critica, exhibe y maldice o el político que se tuvo que arrodillar ante la verdadera mafia del poder para cumplir su capricho de vivir en Palacio Nacional».

Con información de 24 Horas