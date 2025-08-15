(Video)Balacera retrasa partido entre Puebla y Atlético San Luis

Redacción

Puebla.-El partido de Liga MX entre Puebla y Atlético San Luis, a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, se retrasó debido a una balacera en las afueras del recinto; una mujer perdió la vida y una más resultó lesionada.

Este viernes 15 de julio, Puebla y Atlético San Luis disputarían el duelo de la Jornada 5 en el Estadio Cuauhtémoc, mismo que sufrió un retraso por incidentes con arma de fuego, informaron las autoridades:

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales, garantiza la seguridad de las y los asistentes al partido de futbol que se realizará en el estadio Cuauhtémoc la tarde de este viernes”.

Mediante un comunicado en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública comunicó el deceso de una mujer y la lesión de un varón:

Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida”.

Estos actos no impidieron que se llevara a cabo el partido entre Puebla y Atlético San Luis, mismo que únicamente se retrasó 10 minutos; hasta el momento, no hay detenidos.

ESTO SE DICE EN REDES SOCIALES

En redes sociales, aficionados y medios de comunicación informaron sobre los hechos donde, presuntamente, los cárteles ’28 Octubre’ y ‘Antorcha Campesina’ habrían sido quienes provocaron este fuego cruzado en la previa del encuentro de Liga MX entre Puebla y Atlético San Luis.

Con información de Adrenalina