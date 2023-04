(Video)Alacranes invaden viviendas en Infonavit Morelos 

Denuncia ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Alarmados vecinos del Infonavit Morelos ubicado al suroriente de la capital, reportan plaga de alacranes que ha invadido sus viviendas.

Mediante sus redes sociales los colonos indican que se ha vuelto frecuente la aparición de los alacranes en esta colonia, ante el temor de que puedan picar a algún menor.

“Ya son muchas las veces que me salen alacranes en mi casa, especialmente por la palma que se encuentra en la Segunda Plaza Uxmal. El otro día vinieron de Protección Civil y Bomberos, pero solo se quedaron viendo la palma y no hicieron nada, tenemos mucho miedo, yo tengo mascotas y tengo a mis hijos y me da miedo de que pueda pasar algo”, dijo una angustiada lugareña.

Vecinos realizaron un enérgico llamado a las autoridades para que los apoyen en erradicar esta plaga, antes de que suceda algún incidente.

Les urge una fumigada en toda la zona.