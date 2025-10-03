(Video) Zacatecas vive noche y mañana de terror con narcobloqueos, balaceras y asaltos en carreteras

Redacción

Zacatecas, Zac.- Medios de esta entidad así cómo ciudadanos reportaron en redes sociales con videos y fotografías el terror que han sufrido en las últimas 8 horas luego de que se dieron enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado.

Además de ello robaron vehículos de carga para atravesarlos en carreteras e incendiarlos. También asaltaron a ciudadanos que viajaban en sus vehículos particulares a quienes despojaron de las unidades y sus pertenencias.

Los medios de comunicación reportaron balaceras en los municipios de Sombrerete y Ciudad Cuauhtémoc esto es en la zona norte del estado cerca de Durango y el segundo en la zona sur.

Así mismo se reportó que bajaron de un camión de transporte de personal a los trabajadores para incendiarlo sobre la carretera 45 federal.

Lo mismo sucedió con autos de particulares, los atravesaron sobre la cinta asfáltica para luego quemarlos.

Se informó y evidenció de bloqueos con camiones incendiados en la carretera 49 que va de Río Grande a Fresnillo así como en la 45 de Calera a Sombrerete y Durango. La misma situación se vivió en la carretera 54 que conduce al municipio de Villanueva.

El titular de la Secretaría General de Gobierno; Rodrigo Reyes Mugüerza informó que se activó “de inmediato” el Plan Antibloqueos instruido por el gobernador, el morenista, David Monreal.

Cerca de las 5 horas se informó que elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, SSP y FGJEZ mantienen operativos para liberar las vías y garantizar la seguridad.

Afortunadamente no se han reportado víctimas que lamentar, sin embargo autoridades piden a la ciudadanía no circular y estar atentos a los avisos oficiales.

Ciudadanos reportan en redes sociales a las 7:20 horas que siguen varados en medio de los narcobloqueos.