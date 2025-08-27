(Video) Yolanda Andrade reaparece en redes con emotivo baile junto a Thalía

Redacción

La conductora Yolanda Andrade volvió a conmover a sus seguidores al reaparecer en redes sociales para felicitar a su amiga Thalía en su cumpleaños número 54, a pesar de la enfermedad neurológica degenerativa que enfrenta.

Apoyada en una andadera, Andrade compartió un video en el que recrea, junto con la cantante, una de las escenas más icónicas de la película Grease (Vaselina), al ritmo de You’re The One That I Want. En la grabación, Thalía interpreta a Danny Zuko, mientras que Yolanda asumió el papel de Sandy Olsson.

“Feliz cumpleaños a mi hermosa mhru @thalia. Por tantos momentos que nos unen y como tú dices, de la mano de Dios. Más de la mitad de nuestras vidas, estamos unidas. Gracias por jamás soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te amo”, escribió Andrade en el mensaje que acompañó el video.

A pesar de que la presentadora tuvo que apoyarse en la andadera para bailar, no perdió el sentido del humor y mostró su alegría, lo que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de apoyo.

La respuesta de Thalía no tardó en llegar: “Te amo mi Mrhu. Ya sabes que estoy a tu lado siempre. A cada momento me encontrarás de frente, sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Te amo. ¿Eres tú Sandy?”.

El gesto reafirmó la amistad que ambas mantienen desde hace décadas, misma que Andrade ha descrito como una de las más importantes de su vida.

En los últimos dos años, Yolanda ha enfrentado complicaciones de salud que la han alejado de la televisión. Aunque no ha confirmado públicamente su diagnóstico, ha explicado que padece una enfermedad neurológica degenerativa, con posibilidades de estar relacionada con un aneurisma cerebral o esclerosis múltiple.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes. Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, declaró en una entrevista reciente.