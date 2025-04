(Video) Tunden a abusivo sujeto que pedía en Didi y Uber eats y no pagaba en Aguascalientes

(Video) ADVERTENCIA: IMAGENES SENSIBLES

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hartos de un sujeto que acumulaba deudas al no pagar a los repartidores de plataformas cómo Didi y Uber Eats en la zona oriente de esta ciudad se pusieron de acuerdo y en el último pedido que intentó aplicar la misma de no pagar al pedir alimentos y decir que no tenía dinero en efectivo y que les iba a hacer una transferencia y jamás lo hizo, le pusieron una golpiza de “perro bailarín”.

Este evento se verificó cerca de las 12:30 horas de éste martes en calles del fraccionamiento Miradores en la zona oriente de esta ciudad donde vecinos reportaron que se estaba dando una riña cuando en realidad era una golpiza que propinaron empleados de plataformas de alimentos a un abusivo sujeto que intentó librarse de las patadas y puñetazos que recibía al por mayor al intentar ingresar a una tienda de abarrotes y la misma dueña lo sacó de su negociación para que se hiciera justicia.

Más tarde acudieron elementos de la Policía Municipal quienes detuvieron al deudor y señalado por los afectados de no pagarles cerca de 10 mil pesos en pedidos no pagados.