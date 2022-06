(Video) Tras incidente vial mujer le muestra pistola a conductora en Avenida de Aguascalientes

OES

Aguascalientes, Ags.- Una mujer fue video grabada al tener un incidente vial y sacar una pistola en una transitada avenida de esta ciudad.

De acuerdo a la víctima la presunta responsable viajababa en una camioneta Mazda color roja con placas ALH-193-C.

A pesar de que la afectada se encontró a unos policías y les mencionó lo ocurrido no hicieron nada.

AQUÍ EL MENSAJE DE LA REPORTANTE:

“El día de hoy tuve un percance con esta mujer, hubo un choque en circunvalación a la altura del Telcel, ahí en el cerrito de la cruz yo venía circulando por Av. Paseo de la cruz y al dar vuelta para incorporarme a circunvalación y de hay agarrar Av. Arqueros para esa tipa estaba en el semáforo esperando su verde claro llevaba preferencia y yo venía batallando para poder incorporarme del carril de la derecha hacía el de la izquierda, había una congestión de carros por el choque que acaba de pasar, yo di vuelta y prendí me direccional para que me dejara incorporarme a Av. Arqueros y tratar de meterme, pero no me dieron el paso y esta mujer me echo su camioneta encima y casi me choca, no me dejó entrar a Av. Arqueros yo me frene para no provocar un accidente y al llegar al semáforo de Av. Perseo el del cbtis 155 se me queda viendo y me saca el dedo y yo bajé el vidrio y le grite ” ni que fueras a llegar más rápido pendeja te toco el alto” y ándale que me saco la pistola sin más ni más y yo rápido empiezo a grabarla y le da para adelante yo no pude más porque tenía un Sentra delante y gracias a Dios porque si disparo su pistola y la bala pego en mi defensa y trate de emparejarmele la grabé y la seguí hasta el semáforo de segundo anillo ella se pasó el alto y yo ví un tránsito ahí cerca y vi a 2 patrulleros motociclistas la reporte y no me hicieron mucho caso solo me dijeron daremos el reporte”