(VIDEO) También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que se hizo viral la tarde de este miércoles y la mañana de este jueves un video donde se ve a militares huyendo de delincuentes en Nueva Italia, Michoacán el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se refirió a esta situación la conferencia de prensa matutina de este jueves, y habló sobre la disminución de la lealtad que se da entre los enfrentamientos del Ejército e integrantes de organizaciones del crimen organizado, ya que actualmente se prioriza la inteligencia a la fuerza.

“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes, soldados y marinos y no le importaba a los de arriba”, afirmó López.

“Es muy fácil decir ‘haga valer la autoridad, no me va a temblar la mano’ cuando está de por medio la vida de otros, de muchos. Nosotros cambiamos y tanto la Sedena, la Marina y Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza”, presumió.

Más adelante el Ejecutivo aseguró que en los sexenios anteriores eran más los muertos y heridos, que los detenidos por el Ejército. “Antes era ‘mátalos en caliente’ y remataban a los heridos”, señaló.

“Cuidamos la vida de los elementos de las Fuerzas Armadas, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política completamente distinta. Para mí fue una actitud responsable”, puntualizó.