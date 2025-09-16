(Video) Suspenden Desfile de independencia en Encarnación de Díaz, Jalisco tras protestas contra alcaldesa

Claudio Bañuelos

Encarnación de Díaz, Jal.- La mañana de este martes el Desfile para conmemorar el 215 Aniversario del inicio de la Independencia de nuestro país se suspendió en esta demarcación municipal luego de protestas de decenas de ciudadanos contra la alcaldesa Erika Cuevas emanada de Movimiento Ciudadano.

La noche este lunes cerca de las 21:20 horas personal del Ayuntamiento clausuró al parecer sin motivo un gimnasio y café que se ubica a un costado de la presidencia municipal a decir de ciudadanos porque el edificio propiedad de un pariente de la primer edil fue rentado a un panista.

Sin argumentar explicaciones elementos de la Dirección de Padrón y Licencias Municipales clausuraron la denominada “Plaza Cristal”. Tras los hechos acudió el propietario y se comenzó a reunir gente a las afueras por lo que acudieron cerca de una docena de policías para resguardar a los burócratas.

El asunto no pasó a mayores, sin embargo en redes sociales se convocó a los ciudadanos a “clausurar” el Desfile de Independencia este martes.

La invitación tuvo eco en cerca de media centena de ciudadanos que se hicieron presentes frente a la presidencia municipal y con pancartas, en las que se leía “Autoritaria”, “Abuso de autoridad”, “injusticia”, además de gritos de “corrupta”, las mismas palabras y abucheos para Cuevas tuvo que se resguardada por policías antimotines mientras que los quejosos invadieron el arroyo vehicular por donde iba a iniciar de manera formal la parada.

Es así que después de varios minutos de gritos, las autoridades municipales abandonaron el templete donde de pie iban a presenciar el evento, para que finalmente de manera abrupta y cerca de las 10:20 horas se dio por suspendido el desfile.

Entre las consignas también los ciudadanos aprovecharon para exigir la realización de obras en beneficio de la comunidad, así cómo mayor presencia policial en las colonias entre otras demandas.

La víspera el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, (PAN); emitió un comunicado reprobando la clausura de Plaza Cristal sin fundamento legal alguno.

Por su parte el Ayuntamiento emitió un comunicado en donde asegura que la clausura del edificio se debió a que “no cuenta con licencia comercial”.