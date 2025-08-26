(Video) Sujeto quiso lanzar bomba molotov y terminó envuelto en llamas en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre de unos 28 años de edad resultó con quemaduras en su cuerpo luego de que participaba en una riña campal en la zona conocida cómo Notre Dame en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción en el oriente de esta capital.

El hecho se verificó cerca de las 23:00 horas cuando decenas de participantes se lanzaban piedras y botellas de cristal en las calles del área habitacional citada.

De pronto un hombre de vestimenta en blanco tiene una botella de cristal con combustible a cuyo cuello con un trapo le prende fuego pero al intentar lanzarla las llamas alcanzan su humanidad y al sentir el calor el artefacto se le escapa al piso y se enciende.

El hombre corre mientras testigos desde su ventana exclaman “se prendió el güey”.

En las imágenes no se aprecia pero vecinos informaron a El Clarinete que sus compañeros de gresca lo apagaron cómo pudieron y afortunadamente para el interfecto no resultó con quemaduras de gravedad.