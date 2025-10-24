16 C
Aguascalientes
24 octubre, 2025
(Video) Sujeto incendia negocio de instalación de sonido en Lomas del Ajedrez 

CBR

Aguascalientes, Ags.- La noche de éste jueves un vándalo incendió un establecimiento de instalación de auto estereos en calles del fraccionamiento Lomas del Ajedrez en la zona oriente de esta mancha urbana.

El siniestro se registró en la avenida Del Rey en la citada colonia.

El negocio afectado es el denominado Bati Sound Car Audio, además de que también resultó afectado un vehículo Mitsubishi Spyder color gris presentó daños en el motor y en los faros.

En un video de seguridad se observa cómo un sujeto vestido de negro llega al lugar portando una cubeta; posteriormente arroja un tipo de combustible debajo de la cortina, le prende fuego y huye del sitio.

Más tarde bomberos municipales acudieron para sofocar el incendio.

El dueño del negocio señaló no tener problemas con nadie, por lo que desconoce el motivo del ataque.