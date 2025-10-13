(Video) Se enfrasca diputade de Morena en pleito con militantes durante elección interna

Redacción

San Francisco de los Romo, Ags.- El proceso para elegir comités de Morena terminó en enfrentamiento entre militantes del propio partido, luego de que el diputade local Rodrigo Mireles denunciara agresiones verbales y expresiones homofóbicas en su contra por parte de dos mujeres identificadas como Iraís e Ivonne Martínez.

El incidente ocurrió durante una de las asambleas internas del partido, donde, según Mireles, prevalecieron “las malas prácticas y la homofobia del viejo régimen”, lo que empañó lo que debía ser una jornada democrática.

“El día de hoy, en lugar de haber una fiesta democrática, lamentablemente las malas prácticas y homofobia del viejo régimen terminaron por manchar una de las asambleas de mi partido Movimiento, donde orgullosamente he trabajado desde su fundación”, señaló el legislador en sus redes sociales.

Agregó que no permitirá que se vulneren los valores progresistas que, afirmó, caracterizan a Morena. “Orgullosamente soy de la comunidad, y el que me digan joto no es para nada una ofensa, pero sí es un signo negativo que buscamos erradicar no solo en el partido sino en nuestra sociedad”, escribió.

Mireles recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el uso de expresiones homofóbicas constituye un acto de discriminación y discurso de odio no protegido por la libertad de expresión.

Testigos identificaron a las presuntas agresoras como Iraís Martínez, exalcaldesa emanada del PRI, y su hermana Ivonne, quienes habrían participado en los hechos.

El legislador morenista aseguró que continuará defendiendo los derechos de la comunidad LGBTQ+ y que su labor en el Congreso seguirá enfocada en erradicar cualquier forma de discriminación.