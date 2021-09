(VIDEO) Sacerdote de Coahuila pide matar a mujeres que abortan

Redacción

Monclova.- El sacerdote Lázaro Hernández de la iglesia La Salle, en Monclova, generó polémica al cuestionar durante la homilía el por qué no se mata a las mujeres que aborto, esto a raíz de la declaración de inconstitucionalidad para la penalización del aborto por parte de la Suprema Corte.

“No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben”, además agregó: “las mujeres que abortan no sirven para nada, ¿por qué no matamos a la mamá?”

También comentó que aquellas mujeres que han practicado un aborto están huecas psicológica y moralmente.

“Una mujer que aborta, ya no sirve para nada. Está hueca, moral física y psicológica, una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios”

Luego de que estas declaraciones se volvieran un escandalo, el sacerdote Lázaro salió a disculparse, diciendo que sus palabras se habían mal interpretado.

“Se malinterpretaron las cosas, estaba predicando sobre los derechos de la familia”, sostuvo, “el ejemplo no fue de matar a las mujeres”.