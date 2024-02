(Video) Saca a bailar a su maestra y se viraliza

Redacción

México.- En los promocionales del salón de baile Esencia Tapatía, que cuenta con instructores calificados se lee: Huapango y banda. “¡Clases únicas!”; siendo la más versada en el tema Vanessa, quien el pasado 8 de febrero se viralizó tras sacar lustre a la pista con uno de sus alumnos, al que los usuarios en redes sociales llamaron Juanito.

De acuerdo al reels, el pequeño Juanito dijo a su mamá que quería sacar a bailar a su maestra, así que se acercó a Vanessa, que en ese momento estaba enviando un mensaje a través de su teléfono celular. Aceptó la invitación y se dirigieron a la pista.

“¡Música, maestro!”.

Juanito tomó a la maestra y al ritmo de la música empezaron los movimientos. No importó que estuviera más alta que él…

“Empezó bravo, mostrando que el que sabe, sabe”.

De inmediato se acoplaron, Juanito marcó el ritmo y Vanessa se dejó llevar.

“Ese movimiento de caderas (de Juanito) como todo un profesional”, se indica en el video que pronto se viralizó en las plataformas de TikTok, Instagram, Facebook, en las que se difundió el material.

“…Y miren nomás ese pasito”.

En el video se sugiere que este tipo de interacción debería ser parte de los programas de educación.

“…Y otra quebradita, pa’que vean que no hay truco”.

La quebradita generó miles de comentarios positivos. Sin embargo, no podían faltar los contras.

Una de las usuarias consideró que fue un “abuso” al alumno. Otro cuestionó si los acercamientos eran necesarios; “lo que te dijo es que si fuera un hombre con una niña hasta el bote lo meten”.

El comentario obtuvo respuesta. Enrique subrayó: “nada más es su maestra no le veo el lado negativo que impida simplemente bailar con ella”.

Uno de los personajes más indignado, Daniel, insistió en precisar a los que reprobaron el baile. “Una cosa cosa es el baile y otra la ética y profesionalismo, pero si usted no estudió, no me va comprender… ¿Y si fuese una niña la que bailará con el maestro usted pensaría lo mismo? Nos volvemos ciegos e hipócritas por la convivencia gracias a que normalizamos varios eventos es que estamos como estamos, que vergüenza de los padres y ni hablemos de la pseudo maestra”.

*Con información de Excélsior.