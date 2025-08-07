(Video) Rescatan bomberos a perro que cayó a pozo de 6 metros

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un perro que cayó a un pozo de más de seis metros de profundidad fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales, en inmediaciones del fraccionamiento Levana Residencial.

El incidente ocurrió en un terreno ubicado sobre la avenida Primero de Diciembre, a espaldas del fraccionamiento, donde una llamada al 911 alertó sobre un can atrapado en un pozo de alcantarillado.

Al llegar al sitio, los bomberos confirmaron que el animal se encontraba en el fondo del conducto y comenzaron de inmediato las maniobras de rescate, utilizando cuerdas y equipo especializado.

Tras varios minutos de trabajo, el can fue extraído de manera segura y sin lesiones visibles.

El perro fue entregado a su dueño, identificado como Alfredo, de 53 años de edad, quien agradeció personalmente a los rescatistas por su pronta intervención.