(Video) Rescatan a levantado y detienen a 5 en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- La tarde de éste miércoles se vivió una persecución que derivó en la detención de cinco personas entre ellas una mujer, presuntamente vinculadas con hechos violentos ocurridos en la comunidad de La Concepción, municipio de San Francisco de los Romo.

De acuerdo con reportes preliminares, alrededor de las 15:00 horas, sujetos armados a bordo de una camioneta roja habrían ingresado a un domicilio en dicha comunidad, donde privaron de la libertad a un hombre identificado como Yonatahan Hernández alias “El Mocho”.

Testigos refieren que durante la acción se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Tras el llamado al 911, elementos de la Policía Estatal, el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y policías municipales de Cosío, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo iniciaron una persecución que culminó en la calle Cesáreo Ruíz Reyes de la colonia Progreso Norte en Pabellón de Arteaga, donde los presuntos agresores chocaron contra un objeto fijo al intentar huir.

En el lugar fueron aseguradas armas largas y el vehículo implicado. La víctima fue rescatada con vida y los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondient