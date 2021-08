(VIDEO) Reaparece novia de Sammy Pérez y se defiende de señalamientos

Redacción

Zuleika Garza, también conocida como Zuli, reapareció tras la muerte de Sammy Pérez para desmentir no sólo a Eugenio Derbez, también a parte de la familia del comediante que la han señalado de diversas irregularidades.

A través del programa Es Show de Multimedios, quien fuera novia de Sammy aseguró que, al contrario de lo aseguró el productor Eugenio Derbez, ella no se escondió ni corrió con las cuentas de su pareja, e incluso aseguró que continúa en Colima con su familia.

Pero sobre el meollo del asunto, reveló que tiene las pruebas, tanto fotografías como videos y documentos que demuestras que devolvió todas las tarjetas y cuentas a Daniel Pérez, sobrino de Sammy.

Además, aseguró que la razón de su supuesta desaparición del ojo público fue que sus doctores le recomendaron aislarse, luego de que dio positivo a Covid-19.

“La verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí esta el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, aseguró en entrevista telefónica.

Entrando al tema de Eugenio Derbez, aseguró que ni siquiera se conocen, y dejó en claro que jamás envió a ningún equipo de colaboradores, pues la única razón por la que conocía el estado de Sammy, era porque tanto ella como la familia le informaban.

Por último, aseguró que una persona la ha estado amenazando, e incluso investigaron la dirección en la que vive su madre, por lo que informó que en caso de pasarle algo a ella o a su familia, hace responsable a todas las personas que han dicho mentiras sobre ella.

Con información de Infobae