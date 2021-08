(VIDEO) Poncho De Nigris denunció que le negaron la vacuna contra la Covid-19

Redacción

El actor Poncho de Nigris se vio envuelto en el escándalo luego de que denunció que le negaron la vacuna contra el Covid-19 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El también cantante explicó en sus redes sociales que decidió vacunarse en otro lugar que no es el de su residencia debido a que tenía planeado viajar a la Ciudad de México por trabajo y no podría estar en su casa el día que lo citaron para la dosis.

Aunque estuvo formado dentro de su auto, cuando llegó a un filtro le dijeron que no lo podían vacunar porque en el registro le asignaron otro día y, a pesar de la insistencia de Poncho De Nigris, el personal insistió en que acudiera en el día indicado.

“Me carga el payaso porque no me quisieron vacunar y porque voy a estar allá (…) porque no soy de San Nicolás, me registré con el domicilio de mi esposa. No me vacunaron. Me dijeron que el martes pero el martes no voy a estar por eso vine acá”, comentó el actor cuando salió de la fila.

El video fue capturado por su hija Ivana y después pasó a manos de Poncho De Nigris. Antes de que le negaran la dosis.

Este momento generó decenas de comentarios en Twitter. Algunos criticaron que el actor no fue responsable por acudir a otro centro de vacunación que no era el que le tocaba, mientras que otros también mostraron su descontento con la aplicación de las dosis.

ACUDE PONCHO DE NIGRIS A OTRO MUNICIPIO A VACUNARSE.



El influencer que radica en Monterrey, se presentó el domingo a la jornada de vacunación de San Nicolás, para intentar recibir la vacuna del biológico "Pfizer", la cual se le negó por no ser residente. pic.twitter.com/6KbkRhqOF4 — PeriódicoElNacional (@elnacionalred) August 2, 2021

A mi esposa y a mi también nos NEGARON la vacuna en San Nicolas, y si llevábamos el comprobante de domicilio de San Nicolas, argumentaron que nuestra INE tiene dirección de Mty. Inexplicable como se violentan nuestras garantías como MEXICANOS al negarnos una VACUNA…1-2 — Libre y Loko x Siempre (@Lameratrompa1) August 2, 2021

Quiso llegar bien vrg con un comprobante de domicilio de san nicolas, aparte rezagado el animal — Miguel Villarreal (@mikerw2011) August 2, 2021

Estar expuesto al virus mamon, te la pasas en lugares concurridos sin cuidarte, no mames y te quejas que no te vacunaron cuando ya pasó tu grupo de aplicación y aparte en municipio donde no te corresponde.😂 — Daniel Salcido (@Daniel_Salcido1) August 2, 2021

Con información de Milenio