(Video) Policía municipal atropella y detiene a pepenador en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue señalado por ciudadanos de haber atropellado a un pepenador en calles de la colonia Barranca de Guadalupe en la zona sur de esta ciudad.

Los hechos se suscitaron al filo de las 23:00 horas de este domingo, cuando un hombre de aproximadamente 50 a 60 años, se encontraba recolectando plástico y cartón en los contenedores de basura.

La víctima al ir caminando por la calle Nogal, en determinado momento fue alcanzado por una pareja de oficiales (hombre y mujer) a bordo de la patrulla AG345B3 de la Policía Municipal.

El elemento al observar a la víctima se subió a la banqueta con la patrulla para atropellarlo y prensarle el pie contra la reja de una vivienda.

Los vecinos al escuchar los gritos de dolor del afectado salieron de sus domicilios dándose cuenta de lo ocurrido al mismo tiempo que le solicitaban al policía que se identificara negándose a decir su nombre.

Fue así que al lugar arribó una ambulancia cuyos paramédicos se negaron a trasladar al herido a un nosocomio ya que presuntamente no contaba con seguro.

Los vecinos señalaron que todavía el uniformado en tono de burla le dijo a su compañera “me llevas una maruchan al rato que me lleven arrestado”.

Hasta el momento la autoridad no ha dado a conocer mayor información del incidente, sin embargo ahí están las imágenes que muestran los hechos relatados.