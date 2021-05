(VIDEO) Pepe Aguilar reconoce que su hija Ángela la regó al entonar Himno

Redacción

Ciudad de México.- Pepe Aguilar reconoció que su hija Ángela “la regó” al entonar el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

Para hablar de la polémica que se armó alrededor de su hija de 17 años, el cantante compartió un video a través de su cuenta de Instagram en donde aceptó que Ángela no lo hizo del todo bien durante la noche del sábado.

Las críticas contra la joven cantante señalaban que cambió la tonada del Himno Nacional y causó indignación entre muchos; sin embargo, Pepe Aguilar afirmó que “sí la regó”, pero agregó que “no es para lincharla”.

“Ni moduló ni modificó, sólo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencia vas a cantar más lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso”.

Aguilar también declaró que “no es pretexto”, pues “si vas y te montas en un escenario y vas a salir así deberías tener la capacidad de salir ese problema, pero no la tuvo”. Sin embargo, aseguró que él apoya a su hija.

